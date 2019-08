Interne Blutungen führten zum Tod von Bjorg Lambrecht

Zwei Tage nach dem tragischen Unfall des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht in der Polen-Rundfahrt gibt dessen Teamarzt Maarten Meirhaeghe die genaue Todesursache bekannt.

Eine schwere Leberverletzung führte zum Tod von Bjorg Lambrecht (Bild: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND)

(sda/apa)

«Bjorg ist wegen einer starken Leberverletzung, die massive interne Blutungen verursacht hat, verstorben. In der Folge erlitt Bjorg einen Herzstillstand», hiess es in einer Mitteilung seines belgischen Teams Lotto-Soudal.

Der Verstorbene habe durch die Art des Sturzes das grösstmögliche Pech gehabt. «Mit solchen internen Blutungen braucht man ein Wunder», erklärte Meirhaeghe. Der Ort und die Zeit des Geschehens habe das Ableben nicht beeinflusst. «Selbst wenn so ein Trauma in einem Spital passiert wäre, wären die Chancen schlecht gestanden.»

Der bloss 22 Jahre alt gewordene Lambrecht war am Montag nach einem schweren Sturz während der 3. Etappe von Chorzow nach Zabrze gegen eine Betonkonstruktion geprallt. Zunächst wurde er vor Ort reanimiert und dann in ein Spital geflogen. Dort erlag er während einer Operation den schweren Verletzungen. Daraufhin hatten die Organisatoren die 4. Etappe neutralisiert und verkürzt. Sein Team Lotto-Soudal entschied sich am Mittwoch geschlossen zur Fortsetzung des Rennens.

Gewonnen wurde die 5. Etappe in Bielsko-Biała im Sprint des Feldes vom Slowenen Luka Mezgec. Dank seinem zweiten Tagessieg in der einwöchigen World-Tour-Veranstaltung rückte Mezgec in der Gesamtwertung auf Rang 2 vor. Sein Rückstand auf den nach wie vor führenden Deutschen Pascal Ackermann beträgt vier Sekunden.