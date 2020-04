Islands Legende Sigurdsson zurückgetreten Nach einem Vierteljahrhundert als Aktiver beendet Islands Handball-Superstar Gudjon Valur Sigurdsson seine erfolgreiche Karriere im Alter von 40 Jahren. 30.04.2020, 09.42 Uhr

Islands Legende Valur Sigurdsson (links) beim Abschluss KEYSTONE/REGINA KUEHNE

(sda/dpa)

Der linke Flügel spielte 21 Jahre für Islands Nationalteam. Auf Klubebene wirkte er zuletzt bei Paris Saint-Germain. Der Klub wurde nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise zum Meister erklärt.

Sigurdsson, der 2008 mit Island in Peking Olympia-Silber gewann, gewann auch Titel in seiner Heimat sowie in Spanien, Dänemark und Deutschland. Dort gewann er 2017 mit den Rhein-Neckar Löwen und damit als Teamkollege von Andy Schmid die Meisterschaft. Zudem triumphierte Sigurdsson 2015 mit dem FC Barcelona in der Champions League.