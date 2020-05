Italiens Nationaltrainer Mancini sieht Neustart skeptisch Während in Italien vieles auf einen Neustart der Serie A zuläuft, äussert sich Nationaltrainer Roberto Mancini skeptisch. 21.05.2020, 19.46 Uhr

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini ist skeptisch gegenüber einer Wiederaufnahme der Serie A KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

(sda/dpa)

«Es sieht alles gerade nach einem grossen Chaos aus», sagte der 55-Jährige in einem Interview des Senders «Roma TV».

Er habe mit Blick auf die Corona-Pandemie gemischte Gefühle zu dem Thema, so Mancini. Wenn er nur als Trainer der Nationalmannschaft spreche, würde er auf einen Stopp jetzt und einen Neustart ganz in Ruhe setzen. Als Fussball-Liebhaber jedoch hoffe er, dass es so schnell wie möglich wieder losgehe.

Die seit dem 9. März unterbrochene Saison in der Serie A soll nach bisherigen Plänen bis zum 20. August beendet werden. Diese Frist hatte das zuständige Gremium des Fussball-Verbands FIGC am Mittwoch festgelegt. Es stehen noch zwölf Runden aus. Frühestens Mitte Juni soll der Spielbetrieb starten. Der genaue Termin dürfte am 28. Mai festgelegt werden. Die Vereine brauchen dafür die Erlaubnis der Regierung in Rom.