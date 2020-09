Japanischer Fussballprofi knackt Altersrekord Kazuyoshi Miura stellt in der japanischen J-League einen Altersrekord auf. Der 53-jährige Stürmer steht beim 2:3 seines Teams Yokohama gegen Kawasaki als Captain in der Startelf und spielt 60 Minuten. 23.09.2020, 19.44 Uhr

Ewig jung: Der Japaner Kazuyoshi «Kazu» Miura im Jahr 2005 KEYSTONE/AP/MARK BAKER

(sda/apa)

Sein zuvor letztes Spiel in Japans höchster Liga bestritt Miura vor 13 Jahren. Yokohama hatte heuer nach zwölf Jahren wieder den Aufstieg in die J-League geschafft.

Der frühere Internationale startete seine Karriere in Ermangelung einer heimischen Profiliga in den Achtzigerjahren in Brasilien. In 89 Länderspielen für Japan erzielte Miura 55 Tore.