Joan Mir, der nächste MotoGP-Weltmeister aus Spanien Joan Mir verwertet in Valencia den ersten Matchball zum erstmaligen MotoGP-Titelgewinn. Der 23-jährige Spanier wird beim vorletzten Saisonrennen, das von Franco Morbidelli gewonnen wird, Siebter. 15.11.2020, 15.04 Uhr

Joan Mir verwertete beim Grand Prix von Valencia gleich den ersten Matchball zum erstmaligen MotoGP-Titelgewinn KEYSTONE/AP/Alberto Saiz

(sda)

Joan Mir debütierte im März 2019 in der obersten WM-Kategorie. Vor Wochenfrist gelang dem Mallorquiner auf dem Circuit in Valencia der erste MotoGP-Sieg, nachdem er zuvor in dieser Saison schon sechsmal auf dem Podest gestanden war. Er sorgte zugleich für den ersten WM-Titel von Suzuki in der Königsklasse des Motorradrennsports seit 2000, als der US-Amerikaner Kenny Roberts Junior 500-ccm-Weltmeister geworden war.

Mir kommt nach 13 Saisonrennen auf 171 Punkte, womit er vor dem letzten Saison-GP am kommenden Sonntag in Portugal mit 29 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger uneinholbar in Führung liegt. Der Moto3-Weltmeister von 2017 folgt auf seinen seit Mitte Juli verletzten Landsmann Marc Marquez, der zuvor vier WM-Titel hintereinander in der MotoGP-Klasse gewonnen hatte.

Franco Morbidelli stiess mit dem Triumph in Valencia in den zweiten Gesamtrang vor. Der Yamaha-Fahrer, 2017 vor Tom Lüthi Moto2-Weltmeister geworden, gewann von der Pole-Position und nach packendem Duell in der Schlussrunde mit dem Australier Jack Miller (Ducati).