John Daly an Krebs erkrankt Der 54-jährige amerikanische Golfprofi John Daly, Gewinner von zwei Majorturnieren in den Neunzigerjahren, ist nach eigenen Angaben an Blasenkrebs erkrankt. 11.09.2020, 10.05 Uhr

John Daly 2018 bei seinem Auftritt in Crans-Montana KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

(sda)

Laut Daly wurde das kranke Gewebe entfernt, die Wahrscheinlichkeit eines neuerlichen Befalls liege aber bei 85 Prozent.

Daly, der wegen seiner vielen Eskapaden auch das Enfant terrible des Golfsports genannt wird, gewann 1991 auf sensationelle Weise die US PGA Championship und vier Jahre später das British Open in St. Andrews. Im September 2018 nahm er letztmals am Omega European Masters in Crans-Montana teil.