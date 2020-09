Joseph mit Schweizer Rekord über 110 m Hürden Hürdenläufer Jason Joseph liefert an den Schweizer Meisterschaften der Leichtathleten in Basel eine grosse Show. 12.09.2020, 15.48 Uhr

Jason Joseph läuft bereits im Halbfinal der Schweizer Meisterschaft über 110 m Hürden allen davon und zu Schweizer Rekord KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Der 21-jährige Joseph lief im Halbfinal über 110 m Hürden einen nationalen Rekord. Der U23-Europameister senkte die eigene Bestleistung, erzielt am 24. Juli in Bern, um fünf Hundertstel auf 13,29 Sekunden.

Schon an den Titelkämpfen vor zwei Jahren in Zofingen war Joseph im Halbfinal ein Schweizer Rekord gelungen, damals unterbot er die Bestmarke von Andreas Kundert aus dem Jahr 2008 um zwei Hundertstel. Die 13,39 Sekunden egalisierte er an den letztjährigen Weltmeisterschaften in Doha, ehe er in Bern 13,34 Sekunden lief.