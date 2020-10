Julia Görges beendet überraschend Karriere Die Deutsche Julia Görges beendet überraschend ihre Profikarriere. 21.10.2020, 20.06 Uhr

Julia Görges erreichte 2018 in Wimbledon den Halbfinal KEYSTONE/FR171690 AP/SARAH STIER

(sda/dpa)

«Ich bin bereit, das Kapitel Tennis zu schliessen und ein Neues aufzumachen, worauf ich mich sehr freue», schrieb die 31-Jährige in den sozialen Medien.

Görges ist derzeit die Nummer 45 der Weltrangliste. Sie hat in ihrer Karriere sieben WTA-Titel gewonnen, den letzten im Januar 2019 in Auckland. Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte sie 2018 mit dem Halbfinal in Wimbledon.