Julien Wanders stellt in Valencia einen Europarekord auf Julien Wanders stellt beim Strassenlauf in Valencia einen Europarekord über 10 km auf. 12.01.2020, 12.17 Uhr

Julien Wanders unterbot seine bisherige Bestleistung über 10 km um zwölf Sekunden KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

(sda)

Der 23-jährige Genfer legte die Distanz in 27:13 zurück und verbesserte damit seine bisherige, im Dezember 2018 in der Nähe von Paris aufgestellte Bestmarke um beeindruckende zwölf Sekunden.

In Valencia waren nur die beiden Kenianer Rhonex Kipruto und Benard Kimeli schneller. Der 20-jährige Kipruto verbesserte in 26:24 den 10-km-Weltrekord von Joshua Cheptegei und knackte bei Halbzeit auch noch den Weltrekord über 5 km (13:18). Auch die Kenianerin Sheila Chepkirui stellte in 29:42 einen neue Bestmarke auf.