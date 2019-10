Juventus Turin gibt in der 9. Runde zum zweiten Mal in der Serie A Punkte ab. Der Meister spielt in Lecce nur 1:1.

Juventus Turin gibt in der 9. Runde zum zweiten Mal in der Serie A Punkte ab. Der Meister spielt in Lecce nur 1:1.

Juventus Turin gibt Punkte ab Juventus Turin gibt in der 9. Runde zum zweiten Mal in der Serie A Punkte ab. Der Meister spielt in Lecce nur 1:1.

Juventus-Trainer Maurizio Sarri sah in Lecce nur ein 1:1 seiner Mannschaft (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)

(sda)

Der Argentinier Paolo Dybala, der Mitte Woche in der Champions League schon zweimal erfolgreich gewesen war, brachte den Favoriten in der 50. Minute mittels Penalty in Führung. Sechs Minuten später glichen die Gastgeber, die in der letzten Saison die zweitbeste Mannschaft der Serie B waren, ebenfalls per Penalty aus.

Resultat und Tabelle:

Lecce - Juventus Turin 1:1 (0:0). - Tore: 50. Dybala (Foulpenalty) 0:1. Mancosu (Handspenalty) 1:1.

1. Juventus Turin 9/23 (16:8). 2. Inter Mailand 8/21 (18:7). 3. Atalanta Bergamo 8/17 (21:13). 4. Napoli 8/16 (17:10). 5. Cagliari 8/14 (12:7). 6. AS Roma 8/13 (12:10). 7. Lazio Rom 8/12 (16:9). 8. Fiorentina 8/12 (12:10). 9. Parma 8/12 (13:11). 10. Udinese 8/10 (4:6). 11. Torino 8/10 (10:11). 12. AC Milan 8/10 (8:11). 13. Sassuolo 8/9 (15:16). 14. Bologna 8/9 (10:11). 15. Hellas Verona 9/9 (6:8). 16. Lecce 9/8 (10:18). 17. Brescia 7/7 (7:9). 18. SPAL Ferrara 8/6 (6:15). 19. Genoa 8/5 (9:20). 20. Sampdoria Genua 8/4 (4:16).