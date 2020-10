Kadetten Schaffhausen starten mit Sieg in die Gruppenphase Die Kadetten Schaffhausen sind mit einem Sieg in die Gruppenphase der European League gestartet. 20.10.2020, 20.42 Uhr

Gabor Csaszar schoss die Kadetten zum Sieg KEYSTONE/EPA dpa/AXEL HEIMKEN

(sda)

Der NLA-Leader setzte sich daheim gegen den dänischen Meisterschaftszweiten GOG Svendborg dank einem Treffer in den letzten Sekunden mit 29:28 durch.

Die Kadetten lieferten sich resultatmässig ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Gast aus Süddänemark. Bis anderthalb Minuten vor Schluss lagen die Schaffhauser mit einem Tor zurück. Jonas Schelker mit seinem vierten und Gabor Csaszar mit seinem fünften Tor der Partie sorgten noch für die Wende. Der Ungar Csaszar traf unmittelbar vor dem Schlusspfiff mit einem Siebenmeter zum Sieg.

Svendborg kassierte damit innerhalb von wenigen Monaten die dritte Niederlage auf Schweizer Boden. Im letzten Jahr hatten die Dänen in der Champions League in Schaffhausen verloren und Ende September in der Qualifikation zur European League bei Pfadi Winterthur. Dank dem klaren Heimsieg zog trotzdem Svendborg in die Gruppenphase ein.

Für Kadetten Schaffhausen geht der Europacup am kommenden Dienstag weiter. Dann trifft die Mannschaft von Coach Adalsteinn Eyjolfsson auswärts auf die Slowenen von Trimo Trebnje.