Mujinga Kambundji stellt an den Schweizer Meisterschaften in Basel einen nationalen Rekord über 200 m auf.

Mujinga Kambundji stellt an den Schweizer Meisterschaften in Basel einen nationalen Rekord über 200 m auf.

Kambundji brilliert mit Schweizer Rekord über 200 m Mujinga Kambundji stellt an den Schweizer Meisterschaften in Basel einen nationalen Rekord über 200 m auf.

Mujinga Kambundji präsentiert sich in Basel in Topform (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Die 27-jährige Bernerin unterbot mit 22,26 Sekunden die dreijährige Bestmarke von Lea Sprunger um zwölf Hundertstel. Die eigene Bestzeit verbesserte sie um 16 Hundertstel. Weltweit waren in diesem Jahr erst sieben Läuferinnen schneller - aus Europa einzig die Britin Dina Asher-Smith (22,18). «Es hat alles zusammengepasst», sagte Kambundji. So passte nicht nur das Wetter, sondern profitierte sie auch von einem Rückenwind von 1,2 m/s.

Dass die Form stimmt, hatte Kambundji bereits am Freitag bewiesen, als sie über 100 m in 11,00 Sekunden siegte - und dies bei einem Gegenwind von 0,2 m/s. Sie gewann im Stadion Schützenmatte zum siebenten Mal an Schweizer Meisterschaften das Double 100/200 m.