Kein Gedenklauf Murten - Freiburg 2020 Der Gedenklauf Murten - Freiburg, die älteste Laufveranstaltung der Schweiz, findet 2020 wegen der Coronavirus-Krise nicht statt. 23.07.2020, 16.31 Uhr

Der Murtenlauf war bereits 1944 in Klassiker. Das Feld läuft durch das Dorf Courtepin. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR

(sda)

Die organisatorischen Hindernisse für die diversen Schutzvorkehrungen seien zu hoch, vermeldete der Veranstalter.

In der 87-jährigen Geschichte des Events ist dies erst die zweite Absage nach 1939 wegen der Mobilmachung. Ein Ersatzdatum für den traditionell am ersten Sonntag im Oktober ausgetragenen Lauf über 17,17 km wird nicht in Betracht gezogen.

Der Murtenlauf gedenkt des Boten, welcher der Legende nach 1476 den Freiburgern den Ausgang der Schlacht bei Murten übermittelt hat. Er soll nach Verkündung der Siegesnachricht zusammengebrochen und kurz darauf gestorben sein.