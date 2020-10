Kein Gipfeltreffen an den Bergkranzfesten Am Ende der Schwingsaison 2021 werden zwei Feste mit eidgenössischem Charakter stattfinden. An der Bergkranzfesten jedoch kommt es zu keinem Treffen der drei grossen Teilverbände. 08.10.2020, 15.44 Uhr

Die unvergleichliche Ambiance am Kilchberger Schwinget KEYSTONE/URS FLUEELER

Nachdem in der Saison 2020 infolge der Coronavirus-Pandemie kein einziges Kranzfest stattgefunden hat, wird dafür die kommende Saison reicher befrachtet sein als üblich. Im September werden im Abstand von drei Wochen zweimal die Bösesten aufeinandertreffen. Das Jubiläumsfest 125 Jahre ESV in Appenzell hätte Ende August dieses Jahres stattfinden sollen. Jetzt wird es am 5. September 2021 nachgeholt. Der Kilchberger Schwinget stand schon ursprünglich für 2021 im Kalender. Das neue Datum ist der 25. September, ein Samstag. An beiden Grossanlässen werden keine Kränze abgegeben.

Die sechs Bergkranzfeste, an denen sich jeweils drei der fünf Teilverbände beteiligen, sind in der üblichen Reihenfolge und zu den üblichen Daten terminiert. Aber an keinem der Feste treffen die besten Schwinger der drei grossen Verbände Innerschweiz, Bern und Nordostschweiz aufeinander. Dies wird demnach erst an den Highlights im September der Fall sein.

Duelle Innerschweiz gegen Bern gibt es auf dem Stoos und wie jedes Jahr auf dem Brünig. Bern gegen Nordostschweiz ist die Affiche am Schwarzsee und auf der Schwägalp. Innerschweiz gegen Nordostschweiz schliesslich wird es am Rigi-Schwinget und auf dem Weissenstein heissen.

Verteiler an grossen Festen 2021

Bergkranzfeste. Stoos (13. Juni): Innerschweiz 50 Plätze, Bern 20, Südwestschweiz 20. - Schwarzsee (20. Juni): Bern 35, Südwestschweiz 35. Nordostschweiz 20. - Rigi (11. Juli): Innerschweiz 50, Nordostschweiz 20, Nordwestschweiz 20. - Weissenstein (Samstag, 17. Juli): Nordwestschweiz 40, Innerschweiz 25, Nordostschweiz 25. - Brünig (25. Juli): Bern 50, Innerschweiz 50, Südwestschweiz 20. - Schwägalp (15. August): Nordostschweiz 50, Bern 20, Südwestschweiz 20.

Jubiläumsschwingfest 125 Jahre ESV in Appenzell (5. September): Innerschweiz 38, Bern 28, Nordostschweiz 28, Nordwestschweiz 13, Südwestschweiz 13, Kanada 1, USA 1.

Kilchberger Schwinget (Samstag, 25. September): Innerschweiz 17, Bern 16, Nordostschweiz 14, Nordwestschweiz 6, Südwestschweiz 5, Schwingklub Zürich 2.