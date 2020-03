Keine Langlauf-Sprints in Minneapolis Das Coronavirus beeinflusst auch die letzte Phase des Langlauf-Weltcups. Die am nächsten Dienstag in Minneapolis im US-Staat Minnesota geplanten Rennen der Männer sind abgesagt. 12.03.2020, 08.57 Uhr

In Minneapolis gibt es keine Sprintrennen KEYSTONE/DPA/SILAS STEIN

(sda)

In Minneapolis wäre für die Männer und die Frauen je ein Sprint angesetzt gewesen.

Im Programm verbleiben zumindest vorläufig die Wettkämpfe in Kanada, an diesem Wochenende in Quebec und eine Woche später in Canmore.