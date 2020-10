Kelderman löst Almeida als Giro-Leader ab Der viertletzte Tag des 103. Giro d'Italia bringt einen Leaderwechsel. Der Niederländer Wilco Kelderman übernimmt vom Portugiesen Joao Almeida die Maglia rosa. 22.10.2020, 16.52 Uhr

Temperaturen um den Gefrierpunkt am Giro 2020: Der Aufstieg zum Stilfserjoch auf 2757 Meter über Meer verlangte den Fahrern alles ab KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari

(sda)

Sieger der happigen Bergetappe in der Lombardei wurde Jai Hindlay. Der Australier setzte sich nach einem 9 km langen Schlussanstieg zu den Cancano-Seen im Zweier-Sprint vor dem Briten Tao Geoghegan Hart durch. Das Duo hatte sich bereits im langen Anstieg zum Stilfserjoch von den anderen Mitfavoriten um den Gesamtsieg abgesetzt.

Kelderman beendete die Etappe als Fünfter. Dies reichte jedoch, um Almeida das Leadertrikot abzunehmen. Der 22-jährige Portugiese büsste fast fünf Minuten auf die Spitze ein und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 5 zurück. Keldeman liegt nun zwölf Sekunden vor seinem Sunweb-Teamkollegen Hindley und weitere drei Sekunden vor Geoghegan Hart.

Am Freitag steht auf dem Weg nach Asti die mit 259 km längste Etappe der aktuellen Italien-Rundfahrt auf dem Programm. Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird am Wochenende in der letzten Bergetappe rund um Sestriere und dem abschliessenden Zeitfahren in Mailand fallen.