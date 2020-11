Kimmich fehlt bis Jahresende Der deutsche Internationale Joshua Kimmich muss mindestens bis zum Jahresende pausieren. 08.11.2020, 22.28 Uhr

Joshua Kimmich wurde am Knie operiert KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL / POOL

(sda/dpa)

Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Bayern München zog sich im Bundesliga-Spitzenspiel in Dortmund (3:2) eine Verletzung am rechten Knie zu. Er wurde bereits am Sonntag am Aussenmeniskus operiert.