Klassiker Zürich gegen Basel findet nicht statt Das für Sonntag um 16 Uhr vorgesehen gewesene Super-League-Spiel Zürich - Basel kann wegen eines weiteren Coronavirus-Falls beim FC Basel nicht stattfinden. Der Match wird verschoben. 18.10.2020, 13.58 Uhr

Ciriaco Sforza und sein Team reisen heute Sonntag nicht nach Zürich. KEYSTONE/PATRICK STRAUB

(sda)

Wie der FC Basel mitteilt, wurde ein Spieler des FCB am Samstagabend positiv getestet. Es handelt sich um einen Spieler, der in den letzten Tagen das ordentliche Mannschaftstraining mitgemacht hat und deshalb mit den übrigen Spielern des Kaders Kontakt hatte.

Nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst hat sich die komplette erste Mannschaft inklusive Staff per sofort in Quarantäne begeben, wie der Klub weiter meldet. Die Dauer der Quarantäne sei noch nicht bestimmt.

Die stärker werdende Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung erweist sich für den Schweizer Mannschaftssport als grosse Erschwernis. So meldete der FC Basel unlängst den positiven Fall des Mittelfeldspielers Samuele Campo, und bei den Young Boys haben sich ebenfalls in den letzten Tagen die Verteidiger Ulisses Garcia und Ali Camara - er während eines Testspiel-Aufenthalts im Ausland - angesteckt. Am Freitag meldete auch der FC Sion einen Fall. Nebst dem positiv Getesteten, der sich in Isolation befindet, haben sich vier weitere Sittener Spieler in Quarantäne begeben.