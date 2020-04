Knapp 2000 Franken für Cuches Kitzbüheler Sieger-Skischuhe Didier Cuche und zahlreiche andere Schweizer Sportler entscheiden sich dazu, in Zeiten der Coronavirus-Pandemie den Familien des hart geforderten medizinischen Personals zu helfen. 12.04.2020, 20.56 Uhr

DTM-Fahrer Nico Müller beteiligte sich mit seinen Rennschuhen an der Versteigerung Von Mauro Caviezel gab es ein Olympia-Renndress zu ersteigern Andri Ragettli beteiligte sich mit seiner Olympia-Skibrille Daniel Yule versteigerte für den guten Zweck seinen Rennhelm Bei den Fans auch nach seinem Rücktritt noch sehr beliebt: Didier Cuche

(sda)

Dazu versteigerte der Neuenburger seine Skischuhe, mit denen er 2010 unter anderem die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen hatte, zugunsten der Hilfsorganisation Save the Children. Am Ende der Auktion wurden für das Souvenir des 21-fachen Weltcupsiegers 1910 Franken bezahlt.

Neben Cuches Sieger-Schuhen kamen für den guten Zweck beim Internet-Portal ricardo.ch auch zahlreiche andere Gegenstände von noch aktiven Schweizer Skisportlern unter den Hammer: Slalom-Spezialist Daniel Yule versteigerte seinen Rennhelm (303 Franken), Mauro Caviezel seinen Olympia-Renndress (416 Franken) und Freeskier Andri Ragettli seine Olympia-Skibrille (213 Franken). Die Rennschuhe des Berner DTM-Fahrers Nico Müller brachten 501 Franken ein.