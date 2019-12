Knieverletzung und längere Pause für Jasmine Flury Jasmine Flury erlitt bei ihrem Sturz vor dem ersten Abfahrts-Training in Lake Louise eine Knieverletzung und muss eine längere Rennpause einlegen. 06.12.2019, 20.24 Uhr

Es ist unklar, ob Jasmine Flury nach ihrer in Lake Louise erlittenen Knieverletzung in diesem Winter noch wird Rennen fahren können KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

(sda)

Die 26-jährige Bündnerin, die am Dienstag beim Einfahren vor dem ersten Training zu den Weltcup-Abfahrten in Lake Louise zu Fall gekommen war, erlitt am rechten Knie eine Knochenimpression am äusseren Schienbeinplateau sowie eine Zerrung des Innenbandes. Dies ergaben nach ihrer Rückkehr in die Schweiz Abklärungen an der Universitätsklinik Balgrist in Zürich.

Ob Flury, die sich keiner Operation unterziehen muss, in diesem Winter noch ins Renngeschehen eingreifen kann, «können wir erst im Verlauf der Rehabilitation definitiv beurteilen», sagt der Swiss-Ski-Teamarzt Walter O. Frey.