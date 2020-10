Kommt es zum Klassiker zwischen Lugano und dem ZSC? In den Achtelfinals des Schweizer Cups könnte es am 25. Oktober zu fünf Duellen zwischen Klubs aus der National League kommen. Unter anderem winkt der Klassiker zwischen Lugano und den ZSC Lions. 06.10.2020, 20.22 Uhr

Die SCL Tigers treffen in den Cup-Achtelfinals nun auf Genève-Servette KEYSTONE/MARCEL BIERI

(sda)

Während die Begegnungen zwischen Lausanne und Biel, Genève-Servette und den SCL Tigers sowie Rapperswil-Jona gegen Ambri-Piotta bereits fixiert sind, müssen drei Teams aus der höchsten Liga ihre Aufgaben in den Sechzehntelfinals erst noch erledigen.

Aufgrund von Corona-Fällen wurden die 1/16-Final-Partien von Davos (gegen Seewen), Lugano (gegen Pikes Oberthurgau) und den ZSC Lions (gegen Dübendorf) noch nicht gespielt. Für den Fall, dass sich die Oberklassigen durchsetzen, käme es in den Achtelfinals zum Klassiker zwischen Lugano und dem ZSC. Der HC Davos würde es bei einem Sieg in Seewen am 14. Oktober mit dem SC Bern zu tun bekommen. Für Titelverteidiger Ajoie führt die Reise zum Ligakonkurrenten aus Kloten, der den Cup 2017 gewinnen konnte.

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen im Schweizer Cup

Schweizer Cup. Auslosung der Achtelfinals: Bern - Seewen (MSL)/Davos, Visp - Fribourg-Gottéron, Kloten - Ajoie (TV), Pikes Oberthurgau (1.)/Lugano - Dübendorf(MSL)/ZSC Lions, Langenthal - Zug, Rapperswil-Jona Lakers - Ambri-Piotta, Lausanne - Biel, Genève-Servette - SCL Tigers. - Spieldatum: 25. Oktober.

Die Partien Seewen - Davos und Pikes Oberthurgau - Lugano finden am 14. Oktober statt, das Spiel Dübendorf - ZSC Lions am 20. Oktober.