Kriens schlägt Xamax zum zweiten Mal Nach dem 4:1-Sieg im Cup vor einer Woche in Neuenburg bezwingt der SC Kriens den Absteiger Neuchâtel Xamax auch in der 1. Runde der Challenge League, diesmal mit 3:1 daheim. 19.09.2020, 19.41 Uhr

Asumah Abubakar schoss zwei Tore für Kriens zum 3:1-Sieg gegen Xamax KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Für die Neuenburger Mannschaft unter Trainer Stéphane Henchoz ist das Gesamtskore von 2:7 aus den beiden Partien gegen den Fünften der letzten Challenge League bitter. Der Portugiese Asumah Abubakar, mit 15 Toren der drittbeste Skorer der vergangenen Challenge League, zeichnete sich als Doppeltorschütze aus.

Murat Yakins Schaffhauser sind mit einem 5:2-Heimsieg gegen Chiasso in die Saison gestartet - gegen das Chiasso, das letzten Sonntag den FC Zürich aus dem Schweizer Cup eliminierte. Hier war der von Kerkrade aus den Niederlande verpflichtete Kroate Ivan Prtajin zweifacher Torschütze. Die Chiassesi spielten ab der 72. Minute nach einer Gelb-roten Karte zu zehnt. Zu dem Zeitpunkt stand es jedoch schon 4:1.

Wiler Sieg bei Alex Freis Einstand

Alex Frei hat sein Engagement als Trainer des FC Wil mit einem Sieg begonnen. Nach einem 0:1-Rückstand in der Pause gewannen die Ostschweizer in Aarau 3:1. Der zweifache Super-League-Torschützenkönig Shkelzen Gashi hatte Aarau früh in Führung gebracht. Die Wende zum 2:1 glückte den Wilern Mitte der zweiten Halbzeit mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten. Es trafen Maren Haile-Selassie, der Neuzugang aus Neuenburg, und Valon Fazliu. Das 3:1 fiel in der 90. Minute.

Telegramme

Schaffhausen - Chiasso 5:2 (3:0). - 560 Zuschauer. - SR Wolfensberger. - Tore: 6. Prtajin 1:0. 25. Pollero 2:0. 36. Bunjaku 3:0. 52. Pasquarelli 3:1. 55. Prtajin 4:1. 88. Rodriguez 5:1. 95. Bahloul (Foulpenalty) 5:2. - Bemerkungen: 40. Torhüter Da Costa (Schaffhausen) hält Foulpenalty von Bahloul. 72. Gelb-rote Karte gegen Gamarra (Chiasso).

Kriens - Neuchâtel Xamax 3:1 (2:0). - 850 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 31. Abubakar 1:0. 36. Mulaj 2:0. 57. Nuzzolo (Foulpenalty) 2:1. 70. Abubakar (Foulpenalty) 3:1. - Bemerkungen: 61. Lattenschuss Yesilcayir (Kriens).

Aarau - Wil 1:3 (1:0). - 960 Zuschauer. - SR Horisberger. - Tore: 12. Gashi 1:0. 61. Haile-Selassie 1:1. 64. Fazliu 1:2. 90. Krasniqi 1:3.