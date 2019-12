La Chaux-de-Fonds antwortet mit Kantersieg Der HC La Chaux-de-Fonds reagiert in der Swiss League auf die Trennung von Trainer Mikael Kvarnström mit einem 8:1-Sieg gegen die Biasca Ticino Rockets. 07.12.2019, 20.46 Uhr

La Chaux-de-Fonds gewinnt gegen die Ticino Rockets in Biasca deutlich KEYSTONE/PETRA OROSZ

(sda)

Am Donnerstag, einen Tag nach dem 1:7 gegen Olten, hatte La Chaux-de-Fonds seinen Trainer freigestellt. Im Tessin - mit Sportchef Loïc Burkhalter an der Bande - zeigten sich die Neuenburger wieder einmal von ihrer erfolgreichen Seite. Sie liessen dem Tabellenschlusslicht aus Biasca nicht den Hauch einer Chance. In der Tabelle verbesserte sich der Playoff-Finalist der letzten Saison um einen Platz auf Position 7.

Ein wahres Torfestival lieferten sich Olten und die EVZ Academy. Beim 10:5-Sieg der Solothurner liessen sich der Kanadier Garry Nunn als dreifacher und der langjährige NLA-Spieler Lukas Haas als zweifacher Torschütze für Olten feiern.