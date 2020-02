Laaksonens ärgerliche Niederlage gegen Bublik Dem Schweizer Henri Laaksonen (ATP 112) misslingt das Comeback auf der ATP-Stufe. Er verliert in Montpellier in der Startrunde. 04.02.2020, 14.36 Uhr

Henri Laaksonen verliert in Montpellier in der Startrunde KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Bei seinem ersten Auftritt bei einem ATP-Turnier seit den Swiss Indoors in Basel vom letzten Oktober verlor der 27-jährige Schaffhauser in Montpellier gegen den in der Weltrangliste um 58 Positionen besser klassierten Kasachen Alexander Bublik 7:6, 1:6, 6:7.

Die Niederlage war durchaus ärgerlich: Laaksonen vergab im dritten Satz eine 4:2-Führung und war beim Stande von 5:4 zwei Punkte vom Sieg entfernt.