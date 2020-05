Lara Stalder in Schweden auch beste Stürmerin Lara Stalder ist in Schweden von der Liga SDHL erneut ausgezeichnet worden. 28.05.2020, 09.29 Uhr

Lara Stalder war schon in der Schweiz eine Award-Sammlerin KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Die Schweizer Nationalspielerin wurde nach der Wahl zur wertvollsten Spielerin nun auch noch zur besten Stürmerin erkoren. Stalder, die 2014 mit der Schweiz Olympia-Bronze gewann, brillierte in der letzten Saison als Liga-Topskorerin mit 42 Toren und 29 Assists in 36 Qualifikationsspielen für Brynäs IF.