Lazio Rom bestätigt sich als Nummer 3 der Serie A Lazio Roms Siegesserie reisst weiterhin nicht. Beim 5:1 im Heimspiel gegen Sampdoria Genua kommt der Tabellen-Dritte der Serie A zum elften Sieg in Folge. 18.01.2020, 17.18 Uhr

Lazios Topskorer Ciro Immobile traf gegen Sampdoria Genua drei Mal KEYSTONE/AP/AJM

(sda)

Einen solchen Lauf hatte Lazio nicht einmal in seiner grössten Zeit vor rund 20 Jahren, als das Starensemble von Sven-Göran Eriksson Europacup-Sieger (1999) und Meister (2000) wurde. Damals gab es in der Saison 1998/99 mal eine Serie von neun Erfolgen am Stück.

Die aktuelle Ausgabe von Lazio scheint in der Lage, um den Titel mitzuspielen. Der Rückstand auf Leader Juventus Turin beträgt nach der 20. Runde bloss drei (Verlust-)Punkte. Gegen die Turiner hat Lazio im Dezember in der Meisterschaft und im Supercup zweimal gewonnen.

Gegen Sampdoria Genua erzielte Topskorer Ciro Immobile drei Tore. In 19 Meisterschaftsspielen war der Stürmer 23 Mal erfolgreich. Immobile gab damit die Antwort an Nationaltrainer Roberto Mancini, der ihn am Samstag in einem Interview mit der «Gazzetta dello Sport» im Hinblick auf die EM-Endrunde nur als Mittelstürmer Nummer 2 hinter Torinos Andrea Belotti bezeichnet hat.

Telegramm:

Lazio Rom - Sampdoria Genua 5:1 (3:0). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 7. Caicedo 1:0. 17. Immobile (Foulpenalty) 2:0. 20. Immobile 3:0. 54. Bastos 4:0. 65. Immobile (Foulpenalty) 5:0. 70. Linetty 5:1. - Bemerkung: 74. Rote Karte gegen Chabot (Sampdoria).

Rangliste:

1. Juventus Turin 19/48 (37:18). 2. Inter Mailand 19/46 (40:16). 3. Lazio Rom 19/45 (46:18). 4. Atalanta Bergamo 19/35 (49:26). 5. AS Roma 19/35 (34:21). 6. Cagliari 19/29 (33:29). 7. Parma 19/28 (26:25). 8. Torino 19/27 (25:26). 9. Hellas Verona 18/25 (21:21). 10. AC Milan 19/25 (18:24). 11. Napoli 19/24 (28:26). 12. Udinese 19/24 (17:28). 13. Bologna 19/23 (28:31). 14. Fiorentina 19/21 (23:29). 15. Sassuolo 19/19 (30:34). 16. Sampdoria Genua 20/19 (20:33). 17. Lecce 19/15 (22:38). 18. Genoa 19/14 (20:38). 19. Brescia 19/14 (17:36). 20. SPAL Ferrara 19/12 (12:29).