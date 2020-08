Leonie Küng nach Matchbällen ausgeschieden

Leonie Küng scheidet am WTA-Turnier in Prag in den Achtelfinals aus. Die Schaffhauserin unterliegt der Rumänin Irina-Camelia Begu nach drei vergebenen Matchbällen mit 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (7:9).

14.08.2020, 13.51 Uhr