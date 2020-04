Letzte Rate der TV-Gelder für die Bundesliga steht noch aus Die deutschen Klubs warten weiter auf die vierte und letzte Rate der TV-Gelder. Diese hätte eigentlich schon am 10. April bei der Deutschen Fussball Liga eingehen sollen. 16.04.2020, 10.25 Uhr

Die TV-Gelder werden von den Bundesligisten offenbar dringend benötigt KEYSTONE/DPA VfL Wolfsburg/DARIUS SIMKA

(sda/dpa)

Die deutschen Klubs warten weiter auf die vierte und letzte Rate der TV-Gelder. Diese hätte eigentlich schon am 10. April bei der Deutschen Fussball Liga (DFL) eingehen sollen. Aber nach einem Bericht des «Kicker» hätten die Rechteinhaber die insgesamt 304 Millionen Euro bisher noch nicht überwiesen. Als neuer Zahltag für die 36 Vereine sei nun der 2. Mai vereinbart worden.

Ohne die Zahlung an die DFL drohe nach «Kicker»-Informationen innerhalb der nächsten zwei Wochen 13 Vereinen, darunter vier Bundesligisten, im Mai und Juni die Insolvenz. Aber die Chancen auf eine zeitnahe Regelung mit den Medienpartnern und eine Zahlung in den kommenden Tagen seien gut.

Der Spielbetrieb ist aktuell bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. In der kommenden Woche, am 23. April, wollen die Klubs das weitere Vorgehen festlegen. Nach wie vor hofft der Profi-Fussball aber darauf, die Saison mit Hilfe von Geisterspielen bis zum 30. Juni beenden zu können. Auf dem Spiel stehen rund 750 Millionen Euro, die bei einem Abbruch der Spielzeit fehlen würden.

Bisher sind aber Geisterspiele nicht sicher, da in Deutschland das Verbot von Grossveranstaltungen bis mindestens zum 31. August gilt. Konkrete Regelungen, etwa zur Grösse der Grossveranstaltungen, sollen von den einzelnen Bundesländern getroffen werden. Möglicherweise drohen der DFL somit je nach Region verschiedene Vorgaben, so dass gar nicht an allen Standorten gespielt werden kann. Zuletzt war von rund 240 Personen die Rede, die bei Bundesliga-Geisterspielen im Stadion sein müssten.