Lewandowski Europas Fussballer des Jahres Der polnische Stürmer Robert Lewandowski, der mit Bayern München das Triple gewonnen hat, wird zum besten Fussballer Europas gewählt. 01.10.2020, 20.01 Uhr

Robert Lewandowski blickt auf eine überragende Saison zurück KEYSTONE/EPA/Harold Cunningham / UEFA HANDOUT

(sda/apa/dpa)

Der 32-Jährige setzte sich vor Teamkollege Manuel Neuer und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City durch. Lewandowski war sowohl in der Bundesliga (34 Treffer) als auch in der Champions League (15) der beste Torschütze. Insgesamt gelangen ihm in 47 Pflichtspielen 55 Treffer. Lewandowski folgt auf Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk.

Zu Europas Trainer des Jahres wurde Hansi Flick gekürt, der am 3. November Niko Kovac als Trainer der Bayern abgelöst hatte und die Münchner zu einem Höhenflug sondergleichen führte. Die Auszeichnung als beste Spielerin Europas erhielt die kürzlich von Wolfsburg zu Chelsea gewechselte Dänin Pernille Harder.