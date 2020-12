Formel 1 Lewis Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wurde positiv auf das Coronavirus getestet und fällt damit für das kommende Rennen am Sonntag in Bahrain aus. 01.12.2020, 08.39 Uhr

Lewis Hamilton wurde positiv auf das Coronavirus getestet KEYSTONE/AP/Giuseppe Cacace

(sda)

«Von leichten Symptomen abgesehen geht es ihm gut und er fühlt sich fit», gab Hamiltons Rennstall Mercedes am Dienstag bekannt. Hamilton sei in der vergangenen Woche dreimal getestet worden, und der Befund sei jedes Mal negativ gewesen. Zum letzten Mal sei er am Sonntagnachmittag getestet worden. Am Montag sei Hamilton allerdings mit leichten Symptomen aufgewacht.

Zur gleichen Zeit sei der siebenmalige Weltmeister informiert worden, «dass eine Person, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt gestanden hatte, nachträglich positiv getestet wurde», schreibt Mercedes. Der daraufhin bei Hamilton durchgeführte Test fiel positiv aus, ein weiterer bestätigte das Ergebnis.

Hamilton hatte am Sonntag den Grand Prix von Bahrain gewonnen. Das zweite Rennen auf der gleichen Strecke, den Grand Prix von Sakhir, wird er am kommenden Sonntag verpassen. Offen ist, ob Hamilton in anderthalb Wochen in Abu Dhabi beim letzten Rennen der Saison an den Start gehen kann. Wer ihn bei Mercedes am kommenden Wochenende ersetzt, ist noch nicht bekannt.