Lissabon und Region Köln tragen Europacup-Endturniere aus Die Entscheidung in den europäischen Wettbewerben im August finden wie erwartet in Form eines Final-Eight-Turniers in Lissabon (Champions League) und in Nordrhein-Westfalen statt (Europa League). 17.06.2020, 16.02 Uhr

Im Estadio da Luz in Lissabon wird der diesjährige Champions-League-Sieger erkoren KEYSTONE/EPA/HUGO DELGADO

(sda)

Während in der Königsklasse ab Viertelfinals alle Spiele in Portugals Hauptstadt ausgetragen werden, finden diejenigen in der Europa League ab den Viertelfinals in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und Köln statt.

Die noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele vom 5. bis 8. August gehen in beiden Wettbewerben in gewohnter Form über die Bühne, sofern das die Coronavirus-Auflagen in den dafür vorgesehenen Städten zulassen. Der FC Basel siegte im Hinspiel auswärts bei Eintracht Frankfurt 3:0.

Die Finalturniere mit den jeweils acht verbleibenden Teilnehmern steigen ab dem 10. bzw. 12. August ohne Hin- und Rückspiele. Der Final in der Europa League findet am 21. August in Köln statt, derjenige in der Champions League zwei Tage später im Estadio da Luz in Lissabon.