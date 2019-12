Liverpool nun schon 13 Punkte voraus Der FC Liverpool gewinnt das Spitzenspiel bei Verfolger Leicester City 4:0 und macht einen weiteren Schritt in Richtung ersten Meistertitel seit 1990. Der Vorsprung auf Leicester beträgt 13 Punkte. 26.12.2019, 18.24 Uhr

Nach dem 4:0 in Leicester können die Liverpool-Fans schon fast über den Meistertitel jubeln Kein Durchkommen für Granit Xhaka (gelb) und Arsenal gegen Bournemouth Liverpools Doppeltorschütze Roberto Firmino nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Leicester Hand aufs Herz: Auch Jürgen Klopp hätte kaum gedacht, dass sein Team 18 der ersten 19 Spiele gewinnt Carlo Ancelotti dirigiert Everton bei seinem Debüt zum Heimsieg gegen Burnley

Seit dem 1:1 am 20. Oktober gegen Manchester United, dem einzigen nicht gewonnen Spiel, reihte Liverpool neun Siege aneinander. Stürmer Roberto Firmino schoss zwei Tore, das erste mit dem Kopf nach einer brillanten Flanke des starken Aussenverteidiger Trent Alexander-Arnold, dem in der Schlussphase mit dem vierten Tor der Schlusspunkt glückte. Zwischen der 71. und 78. Minute erhöhte Liverpool innerhalb von sieben Minuten von 1:0 auf 4:0. Xherdan Shaqiri kam nicht zum Einsatz.

Leicester City ist zuletzt etwas ins Straucheln geraten und holte aus den vergangenen drei Spielen nur noch einen Punkt. Am Freitag könnte Meister Manchester City wieder auf Platz 2 vorrücken. Das Team von Trainer Pep Guardiola trifft auswärts auf die Wolverhampton Wanderers.

Bei Arsenal führte vorerst auch Mikel Arteta die Wende zum Guten für Arsenal nicht herbei. Im ersten Spiel unter dem spanischen Trainer, der den Ende November entlassenen Landsmann Unai Emery ersetzt, mussten sich die Londoner beim abstiegsgefährdeten Bournemouth mit einem 1:1 begnügen. Arsenal hat damit von den letzten elf Spielen in der Premier League nur eines gewonnen und bleibt zum Abschluss bei Saisonhälfte als Elfter in der unteren Tabellenhälfte klassiert.

Gegen Bournemouth steigerte sich Arsenal nach der Pause immerhin und konnte dank Pierre-Emerick Aubameyang den Rückstand aus der ersten Halbzeit wett machen. Der Schweizer Granit Xhaka hatte dabei den Angriff eingeleitet.

Xhaka vor Wechsel zu Hertha?

Xhaka stand zum vierten Mal im fünften Meisterschaftsspiel seit der Entlassung von Emery in der Startformation. Das Spiel in Bournemouth könnte trotzdem eines der letzten gewesen sein für Arsenal. Xhakas Berater José Noguera sagte gegenüber Blick-Online: «Wir sind uns mit Hertha einig und würden gerne nach Berlin gehen.» Es gehe bei dem bevorstehenden Transfer nur noch um die Ablösesumme, so Noguera.

Während sich Arteta bei seinem Debüt einen halben Fehltritt leistete, startete Carlo Ancelotti als Trainer von Everton mit einem Sieg. Das Team aus Liverpool gewann sein Heimspiel gegen Burnley 1:0 und rückte auf Platz 13 vor. Das entscheidende Tor erzielte Stürmer Dominic Calvert-Lewin zehn Minuten vor dem Ende. Ancelotti wurde am letzten Sonntag als Trainer von Everton vorgestellt. Erst vor zwei Wochen war er bei Napoli entlassen worden.

Leicester City - Liverpool 0:4 (0:1). - Tore: 31. Firmino 0:1. 71. Milner (Handspenalty) 0:2. 73. Firmino 0:3. 78. Alexander-Arnold 0:4. - Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2:1 (0:1). - 56'308 Zuschauer. - Tore: 37. Webster 0:1. 53. Kane 1:1. 72. Alli 2:1.

Bournemouth - Arsenal 1:1 (1:0). - 10'234 Zuschauer. - Tore: 35. Gosling 1:0. 64. Aubameyang 1:1. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Aston Villa - Norwich City 1:0 (0:0). - 41'289 Zuschauer. - Tor: 64. Hourihane 1:0. - Bemerkung: Norwich City ohne Drmic und Klose (beide verletzt).

Chelsea - Southampton 0:2 (0:1). - 40'651 Zuschauer. - Tore: 31. Obafemi 0:1. 73. Redmond 0:2.

Crystal Palace - West Ham United 2:1 (0:0). - Tore: 58. Snodgrass 0:1. 68. Kouyaté 1:1. 90. Ayew 2:1. - Bemerkung: West Ham mit Ajeti (ab 91.).

Manchester United - Newcastle United 4:1 (3:1). - 73'206 Zuschauer. - Tore: 17. Longstaff 0:1. 24. Martial 1:1. 36. Greenwood 2:1. 41. Rashford 3:1. 51. Martial 4:1. - Bemerkung: Newcastle United mit Schär (bis 88.).

Die weiteren Spiele vom 26. Dezember: Sheffield United - Watford 1:1. Everton - Burnley 1:0.

1. Liverpool 18/52 (46:14). 2. Leicester City 19/39 (41:18). 3. Manchester City 18/38 (50:20). 4. Chelsea 19/32 (33:27). 5. Tottenham Hotspur 19/29 (34:27). 6. Sheffield United 19/29 (23:17). 7. Manchester United 19/28 (30:23). 8. Wolverhampton 18/27 (26:22). 9. Crystal Palace 19/26 (17:21). 10. Newcastle United 19/25 (19:28). 11. Arsenal 19/24 (25:28). 12. Burnley 19/24 (23:30). 13. Everton 19/22 (21:29). 14. Southampton 19/21 (23:37). 15. Brighton & Hove Albion 19/20 (22:28). 16. Bournemouth 19/20 (20:26). 17. West Ham United 18/19 (20:30). 18. Aston Villa 19/18 (25:33). 19. Watford 19/13 (12:33). 20. Norwich City 19/12 (19:38).