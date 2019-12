Liverpools Aushilfe-Team scheitert im Ligacup deutlich Der FC Liverpool scheitert im englischen Ligacup nicht unerwartet im Viertelfinal. 17.12.2019, 22.53 Uhr

Die jungen Liverpooler um Luis Longstaff konnten gegen Aston Villa nichts ausrichten KEYSTONE/AP/DMV

(sda)

Der Champions-League-Sieger trat beim 0:5 bei Aston Villa mit einer Mannschaft von U23-Spielern an, weil die arrivierten Teammitglieder, unter ihnen Xherdan Shaqiri, bereits in Doha weilten, wo sie am Mittwochabend den Halbfinal der Klub-WM bestreiten. Trainer Jürgen Klopp sah den Ligacup-Viertelfinal von Doha aus; in Birmingham wurde er durch den U23-Coach vertreten.