Ludovic Magnin auch nächste Saison Trainer beim FCZ Der FC Zürich geht wie erwartet eine längere Zusammenarbeit mit Trainer Ludovic Magnin ein. Der Stadtklub verlängert den Vertrag mit dem Schweizer Ex-Internationalen um zwei Jahre bis Sommer 2022. 24.01.2020, 13.49 Uhr

Er bleibt beim FCZ: Ludovic Magnins nähere Zukunft ist geregelt KEYSTONE/EL

(sda)

Magnin amtet seit Februar 2018 als Chef des FCZ-Fanionteams. In den ersten Monaten seines Wirkens führte der vormalige Nachwuchscoach den Klub zum Cupsieg und in der Folgesaison in die Sechzehntelfinals der Europa League. Vor dem Auftakt in die Rückrunde der aktuellen Spielzeit liegt die Mannschaft in der Super League nach durchwachsenem Start auf Platz 4.

Magnins Vertrag wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Präsident Ancillo Canepa hatte bereits angekündigt, dass er eine Verlängerung der Zusammenarbeit anstrebt.