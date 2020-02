Malgin von Florida zu Toronto Denis Malgin wechselt innerhalb der NHL von den Florida Panthers zu den Toronto Maple Leafs. Florida gibt den Schweizer Offensivspieler im Tausch mit dem kanadischen AHL-Stürmer Mason Marchment ab. 19.02.2020, 18.10 Uhr

Denis Malgin (62) drückt den Gegner weg. KEYSTONE/AP/Frank Gunn

(sda)

Nach einem verheissungsvollen Saisonstart mit drei Toren und fünf Assists aus den ersten neun Spielen war Malgin bei den Panthers zuletzt oft überzählig. Seit dem Jahreswechsel kam der Oltner Stürmer nur noch sieben Mal zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der laufenden Saison.

In Toronto kommt es für den 23-jährigen Malgin zu einem Wiedersehen mit Auston Matthews. Der ein Jahr jüngere Amerikaner spielte in der Saison 2015/16 zusammen mit Malgin bei den ZSC Lions, ehe er im Sommer 2016 als Nummer 1 gedraftet wurde. Auch Malgin wechselte daraufhin nach Übersee. Nun kreuzen sich ihre Wege erneut in der kanadischen Millionen-Metropole.