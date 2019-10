Manchester City verteidigt in der Premier League den 2. Platz hinter Liverpool erfolgreich. Bei Crystal Palace setzt sich der Titelverteidiger 2:0 durch.

Manchester City bleibt erster Liverpool-Verfolger Manchester City verteidigt in der Premier League den 2. Platz hinter Liverpool erfolgreich. Bei Crystal Palace setzt sich der Titelverteidiger 2:0 durch.

David Silva erhöht kurz nach dem Führungstreffer auf 2:0 (Bild: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA)

Die Tore zum Auswärtssieg erzielte die Mannschaft von Pep Guardiola durch einen Doppelschlag vor der Pause. Gabriel Jesus (39.) und David Silva (41.) trafen in kurzen Abständen. In der zweiten Hälfte geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.

Nach neun gespielten Partien hat ManCity fünf Zähler Rückstand auf die «Reds» aus Liverpool, die am Sonntag im Topspiel der Runde bei Manchester United gastieren.

Telegramme, Resultate und Rangliste:

Weitere Resultate. Samstag: Aston Villa - Brighton & Hove Albion 2:1. Leicester City - Burnley 2:1. Wolverhampton - Southampton 1:1. - Sonntag: Manchester United - Liverpool 17.30. - Montag: Sheffield United - Arsenal 21.00.

Rangliste: 1. Liverpool 8/24 (20:6). 2. Manchester City 9/19 (29:9). 3. Leicester City 9/17 (16:8). 4. Chelsea 9/17 (19:14). 5. Arsenal 8/15 (13:11). 6. Crystal Palace 9/14 (8:10). 7. Tottenham Hotspur 9/12 (15:13). 8. Burnley 9/12 (12:11). 9. Bournemouth 9/12 (13:13). 10. West Ham United 9/12 (11:13). 11. Aston Villa 9/11 (15:13). 12. Wolverhampton 9/11 (12:12). 13. Everton 9/10 (8:13). 14. Manchester United 8/9 (9:8). 15. Sheffield United 8/9 (7:7). 16. Brighton & Hove Albion 9/9 (9:12). 17. Southampton 9/8 (9:16). 18. Newcastle United 9/8 (5:14). 19. Norwich City 9/7 (10:21). 20. Watford 9/4 (5:21).