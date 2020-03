Manchester United mit grossem Schritt Richtung Viertelfinals Manchester United macht in der Europa League einen riesigen Schritt in Richtung Viertelfinals. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewinnt das Hinspiel beim Linzer ASK 5:0. 12.03.2020, 21.12 Uhr

Manchester United wird seiner Favoritenrolle in Linz gerecht KEYSTONE/AP/Kerstin Joensson

(sda)

Odion Ighalo nach einer knappen halben Stunde sowie Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood und Matheus Pereira in der zweiten Halbzeit erzielten die Tore für den englischen Rekordmeister beim Leader der österreichischen Meisterschaft. Zum Spiel waren aufgrund des Coronavirus keine Zuschauer zugelassen.

In der Türkei gewann Basaksehir Istanbul durch ein Penalty-Tor von Edin Visca in der 88. Minute 1:0 gegen den FC Kopenhagen. Die Rückspiele sollen am kommenden Donnerstag stattfinden. Möglicherweise setzt die UEFA die Europacup-Wettbewerbe aber am kommenden Dienstag wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 aus.

Die Kurztelegramme:

Basaksehir Istanbul - FC Kopenhagen 1:0 (0:0). - SR Collum (SCO). - Tor: 88. Visca (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Basaksehir Istanbul ohne Inler (nicht im Aufgebot).

LASK Linz - Manchester United 0:5 (0:1). - ohne Zuschauer. - SR Soares Dias (POR). - Tore: 28. Ighalo 0:1. 58. James 0:2. 82. Mata 0:3. 91. Greenwood 0:4. 93. Pereira 0:5. - Bemerkungen: Manchester United ohne Pogba und Rashford (beide verletzt).