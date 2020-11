Manchester United siegt auswärts gegen Everton Der Höhenflug von Everton ist einstweilen vorbei - 1:3 gegen Manchester United. 07.11.2020, 15.47 Uhr

Manchester Uniteds Matchwinner Bruno Fernandes im Zweikampf mit Evertons Allan KEYSTONE/AP/Paul Ellis

(sda)

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti, die zu Saisonbeginn drei Siege aneinanderreihte, blieb zum vierten Mal in Serie erfolglos und kassierte die dritte Niederlage in Folge.

Auf Seiten von Manchester United war der Portugiese Bruno Fernandes die grosse Figur: Der Stürmer erzielte die beiden ersten Tore vor der Pause mittels Kopfbällen und leistete in der Nachspielzeit die Vorarbeit zum 3:1 durch Edinson Cavani.

Für Manchester United ging mit diesem Sieg das Auf und Ab weiter. Am Mittwoch hatte der englische Rekordmeister in der Champions League gegen den Aussenseiter Basaksehir Istanbul verloren. In der Meisterschaft gab es die Heimniederlage gegen Crystal Palace oder das niederschmetternde 1:6 gegen Tottenham Hotspur; dafür siegte Manchester United in der Champions League auswärts gegen Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain oder gleich mit 5:0 gegen RB Leipzig.

Telegramm:

Everton - Manchester United 1:3 (1:2). - Tore: 19. Bernard 1:0. 25. Bruno Fernandes 1:1. 32. Bruno Fernandes 1:2. 95. Cavani 1:3.

Rangliste:

1. Liverpool 7/16 (17:15). 2. Southampton 8/16 (16:12). 3. Leicester City 7/15 (17:9). 4. Tottenham Hotspur 7/14 (18:9). 5. Wolverhampton Wanderers 7/13 (8:8). 6. Everton 8/13 (16:14). 7. Aston Villa 6/12 (15:9). 8. Chelsea 7/12 (16:9). 9. Arsenal 7/12 (9:7). 10. Manchester City 6/11 (9:8). 11. Newcastle United 8/11 (10:13). 12. Leeds United 7/10 (13:13). 13. Manchester United 7/10 (12:14). 14. Crystal Palace 7/10 (8:11). 15. West Ham United 7/8 (13:10). 16. Brighton & Hove Albion 8/6 (11:14). 17. Fulham 7/4 (7:14). 18. West Bromwich Albion 7/3 (6:16). 19. Burnley 7/2 (3:12). 20. Sheffield United 7/1 (3:10).