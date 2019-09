Marlen Reusser überrascht mit WM-Rang 6 im Zeitfahren

Marlen Reusser zeigt im WM-Zeitfahren der Frauen im englischen Harrogate eine hervorragende Leistung und wird Sechste. Gold geht überraschend in die USA.

Glänzte im WM-Zeitfahren in England mit dem 6. Rang: die Bernerin Marlen Reusser (Bild: KEYSTONE/APA/APA/HERBERT NEUBAUER)

(sda)

Die 28-jährige Bernerin Marlen Reusser erreichte unter 53 Fahrerinnen den 6. Rang, womit sie sich zugleich auch einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sicherte.

Die Amerikanerin Chloe Dygert wurde sensationell Weltmeisterin. Die 22-Jährige setzte sich im Regen mit dem riesigen Vorsprung von mehr als eineinhalb Minuten vor den favorisierten Niederländerinnen Anna van der Breggen und Annemiek van Vleuten durch.

Reussers Rückstand auf Dygert betrug 3:02 Minuten. Die Genferin Elise Chabbey (22.) verpasste mit 5:09 Minuten Rückstand den Vorstoss in die Top 20 knapp.

U23-Duo Bissegger und Hirschi chancenlos

Im Zeitfahren der U23-Kategorie gewann der Däne Mikkel Bjerg wie schon in den letzten zwei Jahren WM-Gold. Marc Hirschi und Stefan Bissegger hingegen verpassten bei äusserst garstigen Bedingungen in Harrogate die Top 10. Die zwei Schweizer Starter waren bei der über 30,3 km führenden Prüfung gegen die Uhr in der nordenglischen Region Yorkshire schon bei der Zwischenzeit nach knapp der Hälfte der Distanz aus der Entscheidung um die Medaillen gefallen.

Der 21-jährige Berner Hirschi, 2018 in Innsbruck U23-Strassenweltmeister geworden, klassierte sich im völlig verregneten und durch viele Stürze gekennzeichneten Wettkampf mit 1:51 Minuten Rückstand auf den gleichaltrigen Bjerg im 13. Rang. Bissegger, der nach einem Sturz mehr als zweieinhalb Minuten einbüsste, blieb gar nur der 23. Platz. An den Europameisterschaften im August in den Niederlanden hatte der 21-jährige Thurgauer noch mit dem Gewinn der Bronzemedaille überzeugt.

Der 1,91 m grosse Däne Mikkel Bjerg, der ab 2020 beim World-Tour-Team Emirates unter Vertrag steht, triumphierte mit 26 Sekunden Vorsprung vor dem Amerikaner Ian Garrison. Bronze gewann dessen Landsmann Brandon McNulty (0:27 zurück).