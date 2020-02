Marseille kassiert erste Meisterschaftsniederlage seit Oktober Marseille kassiert in der Ligue 1 die erste Niederlage seit Oktober. Daheim gegen Nantes verliert der erste Verfolger von Paris Saint-Germain 1:3. 22.02.2020, 19.35 Uhr

André Villas-Boas muss sich als Trainer von Marseille wieder einmal geschlagen geben KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT

(sda)

Nantes war nach einer guten halben Stunde durch seinen belgischen Mittelfeldspieler Anthony Limbombe in Führung gegangen. Der 25-Jährige, der im Winter von Standard Lüttich in die Ligue 1 zurückgekehrt war, stand nach langer Verletzungspause zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn weg für Nantes auf dem Platz.

Nachdem das Team von André Villas-Boas auf den ersten Rückstand durch Morgan Sanson innerhalb von fünf Minuten zu reagieren wusste, blieb Kader Bambas (53.) Tor zum 2:1 für den Gast unbeantwortet. In der Nachspielzeit erhöhte Nantes aufgrund eines Eigentors von Alvaro gar auf 3:1.

Bei einem Spiel mehr beträgt Marseilles Rückstand auf die Pariser zehn Punkte.

Telegramm und Rangliste:

Marseille - Nantes 1:3 (1:1). - Tore: 34. Limbombe 0:1. 39. Sanson 1:1. 53. Bamba 1:2. 91. Alvaro (Eigentor) 1:3.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 25/62 (67:21). 2. Marseille 26/52 (36:25). 3. Rennes 25/41 (29:23). 4. Lille 25/40 (30:27). 5. Monaco 25/38 (41:40). 6. Montpellier 25/37 (32:28). 7. Strasbourg 25/37 (32:29). 8. Lyon 26/37 (40:26). 9. Nice 26/37 (38:36). 10. Nantes 26/37 (28:28). 11. Reims 25/36 (23:19). 12. Bordeaux 25/35 (35:28). 13. Brest 26/34 (34:35). 14. Angers 25/30 (24:33). 15. Saint-Etienne 25/28 (27:41). 16. Metz 26/28 (24:34). 17. Nîmes 25/27 (25:37). 18. Dijon 25/26 (24:31). 19. Amiens 25/21 (29:47). 20. Toulouse 25/13 (21:51).67:21). 2. Marseille 26/52 (36:25). 3. Rennes 25/41 (29:23). 4. Lille 25/40 (30:27). 5. Monaco 25/38 (41:40). 6. Montpellier 25/37 (32:28). 7. Strasbourg 25/37 (32:29). 8. Lyon 26/37 (40:26). 9. Nice 26/37 (38:36). 10. Nantes 26/37 (28:28). 11. Reims 25/36 (23:19). 12. Bordeaux 25/35 (35:28). 13. Brest 26/34 (34:35). 14. Angers 25/30 (24:33). 15. Saint-Etienne 25/28 (27:41). 16. Metz 26/28 (24:34). 17. Nîmes 25/27 (25:37). 18. Dijon 25/26 (24:31). 19. Amiens 25/21 (29:47). 20. Toulouse 25/13 (21:51).