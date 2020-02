Marseille kehrt auf Siegesstrasse zurück Nach zwei torlosen Remis in Folge findet Olympique Marseille in der Meisterschaft den Tritt wieder. Der erste Verfolger von Serienmeister Paris Saint-Germain siegt auswärts bei St. Etienne 2:0. 05.02.2020, 23.18 Uhr

Dimitri Payet kann sich über den Sieg in Saint-Etienne freuen KEYSTONE/AP/David Vincent

(sda)

Dimitri Payet brachte die Gäste bereits in der 7. Minute sehenswert in Führung. Der 32-jährige Mittelfeldspieler überraschte Saint-Etiennes Goalie Stéphane Ruffier mit seinem Abschluss aus extrem spitzen Winkel. Bis zum nächsten Treffer im Stade Geoffroy-Guichard dauerte es dann 78 Minuten. Der serbische Internationale Nemanja Radonjic entschied mit einem unhaltbaren Flachschuss die Partie in der 85. Minute.

Der Rückstand auf PSG beträgt nach 23 Runden zwölf Punkte.

Resultate und Rangliste:

Mittwoch: Brest - Bordeaux 1:1. Lyon - Amiens 0:0. Montpellier - Metz 1:1. Nîmes - Dijon 2:0. Reims - Nice 1:1. Toulouse - Strasbourg 0:1. Saint-Etienne - Marseille 0:2.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 23/58 (59:15). 2. Marseille 23/46 (32:21). 3. Rennes 23/40 (29:22). 4. Lille 23/37 (27:25). 5. Montpellier 23/34 (31:27). 6. Lyon 23/33 (35:21). 7. Reims 23/33 (22:16). 8. Nice 23/33 (33:31). 9. Strasbourg 23/33 (28:28). 10. Monaco 23/32 (38:39). 11. Nantes 23/32 (22:24). 12. Bordeaux 23/31 (31:25). 13. Angers 23/30 (24:30). 14. Brest 23/29 (29:31). 15. Saint-Etienne 23/28 (25:37). 16. Metz 23/27 (23:30). 17. Dijon 23/24 (19:26). 18. Nîmes 23/21 (21:36). 19. Amiens 23/20 (24:41). 20. Toulouse 23/13 (21:48).