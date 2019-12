Mauro Caviezel verpasste Podest um 13 Hundertstel Mauro Caviezel wird im vom Wetter beeinträchtigten Weltcup-Super-G in Val Gardena als bester Schweizer Vierter. Der Bündner verpasst das Podium um 13 Hundertstel. 20.12.2019, 15.10 Uhr

Mauro Caviezel verpasste das Podest nur knapp KEYSTONE/AP/BL

(sda)

Gewonnen wurde das zweimal für lange Zeit unterbrochene Rennen von Vincent Kriechmayr. Der Oberösterreicher siegte mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor dem Norweger Kjetil Jansrud. Dritter wurde der Deutsche Thomas Dressen.

Beat Feuz büsste lediglich 55 Hundertstel auf Kriechmayr ein. Das reichte in dem Klassement mit knappen Rückständen noch zu Platz 9. Stefan Rogentin belegte Platz 16 und ist damit so gut klassiert wie noch nie im Weltcup. Marco Odermatt, vor zwei Wochen Sieger des Super-G in Beaver Creek, musste sich mit einer Platzierung ausserhalb der ersten 15 begnügen.

Ein erstes Mal hatte das Rennen nach dem mit der Nummer 4 gestarteten Mauro Caviezel für 45 Minuten unterbrochen werden müssen. Während einer kurzen Phase mit besseren äusseren Bedingungen konnten 16 weitere Fahrer den Kurs auf der Saslong hinter sich bringen. Nach weiteren gut anderthalb Stunden Warten wurde das Rennen erneut fortgesetzt.