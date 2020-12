Deutschland Mehmedi fällt bis Jahresende aus Der Bundesligist Wolfsburg muss wohl bis zum Jahresende auf den Schweizer Internationalen Admir Mehmedi verzichten. 03.12.2020, 15.32 Uhr

Admir Mehmedi (rechts) muss wegen einer Achillessehnen-Verletzung pausieren KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH / POOL

(sda/dpa)

Der 29-jährige Offensivspieler fällt wegen einer Achillessehnen-Verletzung aus. Mehmedi kam in der laufenden Meisterschaft in sämtlichen neun Spielen zum Einsatz, sechsmal von Anfang an, blieb jedoch ohne Torerfolg.