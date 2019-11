Timo Meier und Kevin Fiala tragen in der NHL massgeblich zu den Siegen der San Jose Sharks respektive der Minnesota Wild bei.

Meier und Fiala setzen guten Lauf fort Timo Meier und Kevin Fiala tragen in der NHL massgeblich zu den Siegen der San Jose Sharks respektive der Minnesota Wild bei.

Timo Meier (links) und Brent Burns freuen sich über ein Tor (Bild: KEYSTONE/AP/CHRIS CARLSON)

(sda)

Die Sharks gewannen bei den Anaheim Ducks 5:3. Meier liess sich zum 1:1 (7.) und 2:2 (39.) - beide Treffer schoss der Tscheche Tomas Hertl - je einen Assist gutschreiben. Der Appenzeller Stürmer hat nun in den letzten fünf Partien, in denen er jedes Mal punktete, drei Tore und sechs Assists (total 5/8) erzielt. Wie Meier hat auch San Jose den Tritt gefunden. Die Kalifornier feierten den fünften Sieg hintereinander, nachdem sie mit vier Niederlagen in die Saison gestartet waren.

Auch Fiala hat derzeit einen Lauf. Der Ostschweizer zeichnete beim 3:2-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Arizona Coyotes mit einem Backhand-Schuss für das 1:0 (15.) verantwortlich. Es war für Fiala, der zum zweitbesten Spieler der Partie gekürt wurde, der vierte Treffer in den letzten sechs Begegnungen, dazu kommen zwei Assists. In den ersten acht Saisonspielen war ihm bloss ein Punkt gelungen. Das entscheidende 3:2 schoss Jordan Greenway in der 53. Minute mit seinem ersten Saisontor. Zuvor hatte Minnesota zweimal eine Führung aus der Hand gegeben.