Meister Kadetten schlägt Aufsteiger Endingen In der Handballmeisterschaft hält Meister Kadetten Schaffhausen den Kontakt zur Spitze mit einem 30:24-Heimsieg über Aufsteiger Endingen.

Luka Maros (Nr. 20) erzielte gegen Endingen zehn Tore aus zehn Abschlussversuchen (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

In den Auswärtspartien in Suhr und Kriens hatten die Kadetten in diesem Herbst überraschende Niederlagen kassiert. Gegen Endingen drohte derartiges Ungemach nicht lange. Die Akteure aus dem aargauischen Dorf mit nur 2500 Einwohnern führten 1:0 und kassierten in den ersten fünf Spielminuten kein Gegentor, liefen danach aber permanent Rückständen hinterher. Nach der Startphase betrug der Rückstand mit zwei kurzen Ausnahmen (9:10 nach 20 Minuten und 14:15 nach 32 Minuten) stets zwei oder mehr Treffer.

Erfolgreichster Werfer der Kadetten war Luka Maros mit zehn Toren aus zehn Abschlussversuchen. Vit Schams vor dem Tor Endingens verhinderte mit elf Paraden eine deutlichere Niederlage.

Resultate:

Kadetten Schaffhausen - Endingen 30:24 (15:13).

Rangliste: 1. Pfadi Winterthur 7/13. 2. Kadetten Schaffhausen 7/10. 3. Kriens-Luzern 7/10. 4. St. Otmar St. Gallen 6/8. 5. Wacker Thun 7/8. 6. Suhr Aarau 6/7. 7. BSV Bern 7/6. 8. GC Amicitia Zürich 7/3. 9. Endingen 7/2. 10. RTV Basel 7/1.