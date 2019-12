Mélanie Meillard gibt am Sonntag ihr Comeback Mélanie Meillard gibt am Sonntag beim Weltcup-Slalom im österreichischen Lienz ihr Comeback. 27.12.2019, 21.33 Uhr

Mélanie Meillard kann endlich wieder Rennen bestreiten KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Es ist für die 21-jährige Walliserin das erste Rennen seit dem im Februar 2018 erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie und zwei Operationen. Meillard klassierte sich im Weltcup schon 15 Mal in den Top 10, siebenmal im Slalom. Am Neujahrstag 2018 schaffte sie beim Parallelslalom in Oslo als Dritte den Sprung aufs Podest.