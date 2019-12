Melvin Nyffeler vorsichtshalber nachnominiert Der bei den Rapperswil-Jona Lakers tätige Torhüter Melvin Nyffeler wird vorsichtshalber für das Vierländerturnier in Visp nachnominiert. 11.12.2019, 19.09 Uhr

Melvin Nyffeler erhielt ein weiteres Aufgebot für die Nationalmannschaft KEYSTONE/ANTHONY ANEX

(sda)

Dies deshalb, weil Fribourgs Reto Berra mit muskulären Problemen zu kämpfen hat. Weiter steht Robert Mayer von Genève-Servette als Goalie im Aufgebot.

Nyffeler bestritt im November anlässlich des Deutschland Cup in Krefeld seine ersten beiden Länderspiele. Die Schweiz trifft in Visp am Donnerstag auf Norwegen (19.45 Uhr) und am Freitag um die gleiche Zeit auf Russland oder die Slowakei.