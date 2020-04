Merzlikins weitere zwei Jahre bei den Blue Jackets Der beim HC Lugano tätig gewesene Goalie Elvis Merzlikins bleibt bei den Columbus Blue Jackets. 24.04.2020, 10.18 Uhr

Elvis Merzlikins schlug in der NHL ein KEYSTONE/AP/Paul Vernon

(sda)

Die im Bundesstaat Ohio beheimatete NHL-Franchise stattete den 26-jährigen Letten mit einem Vertrag über zwei Jahre aus, der ihm in der ersten Saison drei Millionen und in der zweiten fünf Millionen Dollar einbringt. «Ich mag hier alles», gab sich Merzlikins überglücklich.

In der aktuellen Saison, seiner ersten in der besten Liga der Welt, brachte er es in 33 Einsätzen auf eine Abwehrquote von 92,3 Prozent. Fünfmal liess er keinen Gegentreffer zu.