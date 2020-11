Champions League Mönchengladbach gegen Inter ohne Elvedi Borussia Mönchengladbach muss am Dienstag im Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. 30.11.2020, 16.15 Uhr

Nico Elvedi kann am Dienstag gegen Inter Mailand nicht spielen KEYSTONE/AP/JENS MEYER

(sda)

Der Schweizer Internationale hat am Sonntag im Training eine Muskelverletzung erlitten. Elvedi hatte zwecks Schonung schon am Samstag in der Bundesliga beim 4:1-Sieg gegen Schalke nicht gespielt.