Nächster K.o.-Sieg für Deontay Wilder Deontay Wilder (34) bleibt im Boxring ungeschlagen und verteidigt seinen Schwergewichts-WM-Titel (WBC) auch gegen Luis Ortiz (40) mit Erfolg.

Deontay Wilder feiert an WBC-WM gegen Luis Ortiz seinen 42. Sieg, den 41. durch K.o. (Bild: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER) Und wie immer bei einer Schwergewichts-Box-WM gab es viel Glitzer und Glamour (Bild: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT)

(sda/afp)

Wilder setzte sich gegen den Kubaner Ortiz in Las Vegas durch K.o. in der 7. Runde durch. Die Kampfbilanz des Weltmeisters macht Eindruck: 43 Kämpfe, 42 Siege, 41 Knockouts. Der einzige kleine Makel in Wilders Duellen bleibt das Unentschieden gegen Tyson Fury im Dezember 2018. Zum mit Spannung erwarteten Rückkampf gegen den Briten soll es am 22. Februar 2020 kommen.